PSG : Tuchel poussé à laisser Thiago Silva de côté pour Dortmund

La présence ou non de Thiago Silva pour le match retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund est une des incertitudes de l’avant-match.

Ce mercredi, le PSG reçoit le Borussia Dortmund pour son huitième de finale retour de Ligue des champions. Un match où l’incertitude extrasportive est de mise en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais sur le domaine du terrain, le flou s’invite aussi.

Le principal doute, côté parisien, est la titularisation de Thiago Silva qui revient tout juste de blessure. Si les signaux semblent aujourd’hui favorables, Thomas Tuchel a en tout cas reçu les conseils de Bixente Lizarazu. Sur le plateau de Telefoot, le champion du monde 1998 a estimé dans des propos relayés par Parisfans qu’aligner le capitaine parisien était un choix trop risqué. « Apte, il le sera peut-être mais sera-t-il dans le rythme ? Thiago Silva était en difficulté à Amiens. Et il était aussi en difficulté contre Dortmund. Avant cela, il y avait eu une blessure et là il a rechuté. Donc je ne vois pas comment il peut être dans le rythme. Moi, je ne le ferais pas jouer et je mettrais Marquinhos en défense », a estimé Lizarazu.

Par ailleurs, l’ancien latéral gauche des Bleus a milité pour la présence d’Edinson Cavani au coup d’envoi de la rencontre. « Pour moi les gars sûrs sont Navas, Marquinhos, Mbappé et Cavani. Je ferais jouer Cavani parce que je pense que l’histoire n’est pas terminée pour lui. Je crois en lui et sa capacité à qualifier Paris. Le problème pour Paris c’est qu’il y a peu de repères au milieu. C’est encore très ouvert. Il faudra voir si le PSG peut être plus solide collectivement. Il faudra mettre l’intensité. »