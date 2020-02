PSG : Tuchel revient sur une décision radicale prise pour Dortmund

true

C’est un choix qui avait interpellé à l’annonce du groupe du PSG pour le match aller contre Dortmund. Leandro Paredes, le milieu argentin, n’avait pas fait le déplacement, ne faisant même pas partie du groupe convoqué par Thomas Tuchel.

Un choix forcément douloureux pour Paredes qui pensait pourtant avoir retrouvé du crédit dans la rotation parisienne à la faveur de belles performances ces dernières semaines. Mais Thomas Tuchel ne l’a donc pas épargné pour le grand rendez-vous parisien de ce début d’année.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

En conférence de presse relayée par Canal Supporters, Thomas Tuchel s’est expliqué sur le sujet. Et le coach du PSG assure ne rien avoir contre Paredes qui a simplement été victime d’un choix technique.

« J’ai une bonne relation avec lui. Elle est bonne. Rien n’a changé, je dois décider pour 16 joueurs. J’étais triste qu’il ne soit pas avec nous mais Kouassi pouvait jouer 6 et défenseur central. On avait Marquinhos, Gueye et Verratti sur le terrain, donc on ne pouvait pas l’amener avec nous. Il n’y a rien de personnel. Il est super professionnel, et a beaucoup de talent : il a montré ses qualités », a déclaré Tuchel à son sujet.