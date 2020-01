PSG : Tuchel se passe (encore) de Cavani et évoque Neymar, Mbappé et le mercato

true

San surprise. Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, a confirmé l’absence, demain en Coupe de France face à Pau, de son attaquant uruguayen, Edinson Cavani, en partance lors de ce mercato d’hiver.

« Il n’y a pas de nouvelles pour le mercato. Edinson (Cavani) n’est pas dans le groupe et il faut que je parle à Layvin (Kurzawa) mais je pense pas qu’il soit avec nous. » Avant de poursuivre sur le match de demain et la présence, ou non, de ses deux stars, Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

« Tout le monde attend qu’on gagne tous les matches. Ce n’est pas aussi simple. Si on veut rester avec la même intensité, il faut aussi parfois procéder à des changements. Ce sera peut-être le cas contre Pau en Coupe de France. On a vu le terrain (palois) contre Bordeaux, on ne doit pas parler de ces choses-là, mais Ney et Kylian (Mbappé) peuvent jouer sur ces terrains. Ils peuvent décider du sort de ces matches, mais c’est peut-être aussi compliqué vu les conditions de jeu. On doit réfléchir et attendre avant de prendre la décision pour le groupe. »