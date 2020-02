PSG : Tuchel s’est mis plusieurs cadres à dos… dont Icardi ?

true

Un jour, certains techniciens patentés pourraient se poser et réfléchir ensemble : pourquoi changer de schéma tactique avant un grand rendez-vous ? En optant pour un improbable 3-4-3 après avoir utilisé un 4-4-2 ces dernières semaines, Thomas Tuchel a encore plongé les joueurs du PSG dans le doute à Dortmund.

Cela n’explique évidemment qu’une partie du fiasco du PSG en 8es de finale aller de la Ligue des champions (1-2), mais ce détail est assez fort pour remettre en cause le coach allemand dans son propre vestiaire.

Neymar 🇧🇷(12 réalisations) devient le meilleur buteur brésilien de l’histoire en phase à élimination directe de @ChampionsLeague devant Kaka(11 buts). #BVBPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) February 18, 2020

UOL Esporte explique ainsi que Tuchel serait très largement critiqué parmi ses joueurs suite à ses choix tactiques hasardeux et ses non rectifications à la pause. Le média auriverde parle même d’usure chez les joueurs. De plus, les critiques entre Thiago Silva, Marquinhos et Neymar seraient monnaie courante à son égard. Un état de fait qui ne serait pas seulement réservé aux Brésiliens, mais à une grande partie de l’équipe.

Wanda Nara jette un froid sur l’avenir d’Icardi

Ces rumeurs ne font qu’amplifier les troublantes déclarations de Wanda Nara sur l’avenir de Mauro Icardi. « Icardi jouera-t-il un jour à la Juve ? Ah ça, je ne le sais pas. Habiterons-nous à Milan ou à Paris l’année prochaine ? Avec le football, on ne sait jamais. Mauro choisira, et nous le suivrons », a glissé sa compagne après le fiasco de la Ruhr… où Icardi était remplaçant.