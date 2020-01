PSG : Tuchel teste ses joueurs avant une deuxième partie de saison très dense

false

Cette saison, Thomas Tuchel a vécu un retour de trêve hivernale beaucoup moins agité que la saison dernière. Tous les sud-américains étaient à l’heure au rendez-vous fixé pour la reprise de l’entraînement, aucun absent n’étaient à déplorer. De quoi travailler dans la sérénité à quelques jours du 32e de finale de Coupe de France. Hier, les parisiens qui n’étaient rentrés au Camp des Loges que jeudi après-midi (les sud-américains pour la plupart) ont eu droit à une séance un peu plus poussée que les autres.

Bien qu’il dispose de tout son effectif, Thomas Tuchel profite également de cette période de reprise pour tester ses joueurs en prévision d’une deuxième partie de saison qui s’annonce éreintante (si le PSG continue son épopée en Coupes, il jouera tous les trois jours jusqu’à son huitièmes de finale aller de la Ligue de Champions le 18 février). En effet, de nombreux examens et tests physiques ont été réalisés ces deux derniers jours afin de faire un tour d’horizon des différents états de forme. On pense plus particulièrement aux joueurs diminués avant la trêve : Thiago Silva (cheville), Presnel Kimpembe, Edinson Cavani, Abdou Diallo (cuisse).

Pour le déplacement à Bondoufle (Essonne) demain, Thomas Tuchel devrait laisser quelques cadres au repos selon Le Parisien. Neymar, Di Maria, Marquinhos ne devraient même pas faire le déplacement.