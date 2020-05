PSG : un an à Paris seulement, lui voulait y « rester à vie »

false

L’ancien milieu de terrain du PSG, et de l’équipe de France, Youri Djorkaeff, aurait aimé évoluer plus longtemps dans le club de la capitale.

C’est souvent au terme de leurs carrières que les footballeurs en disent plus sur les choix qu’ils ont dû faire. Et c »est exactement ce qu’a raconté, sur RMC, l’ancien milieu de terrain, Youri Djorkaeff, champion du monde 1998 et qui aurait tant aimé rester plus que 12 mois dans la capitale.

Il s’est confié sur RMC, retraçant le cours de l’histoire. « J’aurais aimé à cette époque, au mois de décembre, que les dirigeants viennent me voir et que l’on me propose un contrat à vie. Paris, c’était ma ville et ça l’est toujours. C’est également mon stade. Si je suis parti, c’est que j’avais seulement deux ans de contrat et que j’ai eu une rencontre extraordinaire avec le président de l’Inter Milan. »