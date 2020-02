PSG : un chantier majeur bientôt activé par Nasser Al-Khelaïfi ?

true

Il ne s’agit pas, cette fois, de l’actualité du Mercato. Et de possibles arrivées au PSG des plus grandes stars du ballon rond. Le club de la capitale, qui n’en finit plus de dominer le football français, pourrait prochainement disposer d’un nouvel écrin. Et on ne parle pas de son futur centre de formation, mais bel et bien de son enceinte.

En effet, et comme le rapporte canalsupporters, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, en a dit un peu plus sur le futur Parc des Princes. Des propos, tenus dans le magazine du club, qui ne laissent que peu de doutes sur l’agrandissement du stade du 16e arrondissement de Paris.

« Voici donc, devant nous, les années 2020. Pour le PSG, la décennie qui s’ouvre sera porteuse de grands projets, de la construction de notre futur centre d’entraînement à l’agrandissement planifié du Parc des Princes, en passant par l’internationalisation de notre Fondation ou encore la recherche de contenus innovants sur nos plateformes digitales qui drainent aujourd’hui près de 80 millions de passionnés à travers le monde. »