PSG : un danger pour l’avenir parisien de Leonardo ?

Sous l’impulsion de Doha, Leonardo a fait depuis l’été dernier son retour au PSG. Le club de la capitale semble avoir retrouvé un directeur sportif qui fait l’unanimité après le départ d’Antero Henrique. Problème, une telle compétence génère inévitablement des convoitises.

Et sans surprise celles-ci viennent d’Italie. Selon le Corriere dello Sport, l’AS Roma va être rachetée dans les mois qui viennent par un milliardaire texan du nom de Dan Friedkin. Et pour porter son projet, l’homme d’affaires américain aurait coché le nom de Leonardo, tout comme ceux de Capello et Boniek.

A voir désormais si cet intérêt se confirme par une proposition concrète et surtout si Leonardo serait intéressé par l’opportunité. Malgré les moyens sans doute importants de ce nouvel arrivant, le projet du PSG reste bien plus solide pour l’instant…