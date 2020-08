PSG : un gros coup de froid sur la présence de Mbappé face à l’Atalanta !

true

Kylian Mbappé a repris la course à l’entraînement du PSG hier. L’état de sa cheville préoccupe toujours autant avant l’Atalanta Bergame.

Marco Verratti probablement forfait depuis son choc à l’entraînement avec Eric-Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi laissé au repos face à Sochaux, Layvin Kurzawa absent quasi-certain, Thilo Kehrer touché face à Lyon… Les soucis s’enchaînent au PSG à moins d’une semaine du choc de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame lors du « final 8 ».

Pour ne rien arranger, « L’Equipe » calme l’optimisme ambiant concernant Kylian Mbappé, victime d’une entorse à la cheville suite à un tacle de Loïc Perrin lors de PSG – ASSE (1-0) le 24 juillet dernier. Bien que le joueur a repris la course hier et « essaie tout » (dixit Thomas Tuchel) pour être prêt face aux Italiens, « le temps risque de lui manquer » selon le quotidien.

Si Mbappé et son entourage restent optimistes pour le choc face à l’Atalanta, « les nouvelles de sa cheville droite n’étaient pas spécialement réjouissantes » lors de sa course hier au centre Ooredoo. Du côté du « Parisien », on se veut un peu plus optimiste. S’il est à ce jour exclu que le Champion du Monde ne débute contre Bergame, sa présence sur le banc n’est pas encore compromise. Kylian Mbappé travaille très dur pour être prêt au plus et il pourrait être rétabli complètement pour une hypothétique demi-finale contre l’Atletico Madrid ou le RB Leipzig.