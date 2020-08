PSG – Mercato : un joli lot de consolation est déjà prévu pour Neymar

true

Battu avec le PSG en finale de C1 par le Bayern Munich, Neymar pourrait se voir proposer très prochainement un nouveau contrat.

Neymar était inconsolable dimanche soir à Lisbonne après la défaite du PSG en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1). Tombé sur un Manuel Neuer des grands soirs, le Brésilien est passé à côté de son match et les larmes ont coulé après le coup de sifflet final.

Réconforté par David Alaba, puis par ses coéquipiers et son coach Thomas Tuchel, Neymar se pose-t-il à nouveau des questions sur son avenir ? A-t-il envie de retourner au Barça, comme l’été dernier. Ou ailleurs ? Selon Le Parisien, ses dirigeants comptent en tout cas plus que jamais sur lui, et la tendance est à ce qu’ils lui proposent un nouveau contrat.

Le PSG et Neymar discutent de leur avenir

Actuellement, l’ancien blaugrana est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, et ses dirigeants comptent reprendre les discussions pour un nouveau bail. Le Parisien écrit « qu’une intensification des discussions est attendue ». UOL Esporte ajoute que ses envies d’ailleurs pourraient aussi revenir à la surface après la finale perdue à Lisbonne même si l’intéressé se sent enfin heureux à Paris.