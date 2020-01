PSG : un nouveau bras de fer se profile avec Neymar !

true

Cinq mois. C’est le temps qu’il a fallu à Neymar pour faire oublier au PSG le feuilleton de son faux départ au FC Barcelone au mercato estival. Si tout n’est pas encore réglé avec les plus fidèles supporters, le Brésilien enchaîne les prestations de haut vol pour se placer en leader de l’équipe. Après le fabuleux match contre l’AS Monaco dimanche (3-3), on l’a même vu répondre aux questions des médias. Preuve que Neymar a endossé un nouveau costume taillé pour lui. Celui-ci lui donnera-t-il toutes les largesses possibles aux yeux de ses dirigeants ?

On le sait, Neymar veut disputer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, en plus de la Copa América. « J’ai faim, vous le savez. Je suis prêt à jouer les deux compétitions, mais je pense que c’est un peu compliqué. Je dois en discuter avec le club. La dernière fois, le Barça ne m’avait pas laissé jouer les deux, donc on en parlera pour voir ce qui est le mieux. Mais j’espère pouvoir être à 100% pour aider la sélection brésilienne d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Les JO ? Ce n’est pas gagné pour Neymar

C’est là où la corde pourrait de nouveau se tendre avec le PSG. Selon Le Parisien, une participation de Neymar aux JO ne serait pas gagnée. D’une part, la finale des Jeux aura lieu le 8 août. Si le Brésil parvient à se hisser jusque-là, il devrait bénéficier d’au moins trois semaines de vacances et aurait donc un retour plus que tardif au PSG. D’autre part, cet été pourrait être déterminant pour l’avenir du joueur de 27 ans, partagé entre une prolongation et un retour au FC Barcelone. On en oublierait presque que la Seleçao doit valider au préalable son ticket pour Tokyo.