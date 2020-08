PSG : un problème Mauro Icardi vite résolu ?

true

En panne d’inspiration, et d’efficacité, Mauro Icardi, l’attaquant du PSG, va-t-il retrouver le chemin des filets face à l’Atalanta Bergame ?

Au même titre que certains de ses partenaires, Mauro Icardi, l’attaquant du PSG, est apparu bien emprunté lors des deux derniers matches officiels du club parisien. Et que ce soit face à l’ASSE, en finale de la Coupe de France, ou contre l’OL, pour celle de la Ligue, l’Argentin n’a jamais su se montrer à son avantage, se procurant de très rares situations dangereuses et laissant son compteur buts à 6 petites unités en 2020.

Gênant lorsque votre club vient de débourser près de 55 millions d’euros pour racheter votre option d’achat. Préoccupant alors que Paris affronte l’Atalanta Bergame dans neuf jours et sans la certitude de pouvoir compter Kylian Mbappé comme titulaire. Ce matin, dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien s’attarde longuement sur les performances d’Icardi, convenant que le confinement a été un problème pour la condition physique du joueur.

« Il va se remettre à marquer. »

Interrogé par nos confrères, l’ancien attaquant du PSG, Mickaël Madar, croit seulement à un passager coup de mois bien. Et est même convaincu que tout va revenir dans l’ordre. « Sur les deux derniers matchs, je reste sur ma faim mais pas seulement par rapport à lui. Tous les joueurs manquent de jus. Icardi est tributaire de ce qui se passe autour de lui. Physiquement il est juste, et comme en plus il n’a pas de ballons, il est un peu à poil. Le problème, c’est que Mbappé joue beaucoup pour Neymar, et Neymar pour Mbappé. Et pour un attaquant, quand tu ne scores pas, moralement, ça devient vite compliqué. Mais je ne me fais pas de souci pour un joueur comme lui. Il va se remettre à marquer. »