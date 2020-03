PSG : Unai Emery l’a toujours mauvaise avec la remontada !

true

Entraîneur du PSG le soir de la fameuse remontada contre le FC Barcelone (1-6), Unai Emery n’a toujours pas dirigé l’arbitrage du sifflet allemand ce soir-là.

Il y a treize jours, les supporters du FC Barcelone (et beaucoup en France) ont célébré le troisième anniversaire de la remontada. L’un des plus grands exploits de l’histoire du football puisque les Blaugranas, atomisés 0-4 au Parc des Princes, avaient réussi à se qualifier aux dépens du PSG (6-1) au Camp Nou.

Pour les Barcelonais, cette qualification doit tout à un énorme Neymar, qui avait transformé un coup franc à la 88e, marqué sur pénalty à la 91e avant de donner une passe décisive à Sergi Roberto à la 95e pour le 6-1 final. Mais pour les Parisiens, rien ne se serait produit sans l’arbitrage que l’on qualifiera de limite de l’Allemand Deniz Aytekin.

🗣️ Hablan los entrenadores: « Yo pensaría en preparar las próximas temporadas conforme al Mundial 2022 » https://t.co/N6ywqSobv1 Por @Juan_Castro_10 — MARCA (@marca) March 21, 2020

Celui-ci aurait dû expulser Javier Mascherano pour une faute sur Angel Di Maria, qui partait seul au but à 3-1, et aurait pu s’abstenir de sifflet des coups francs et au moins un des deux pénaltys. D’ailleurs, trois ans après, Unai Emery a fait part de son amertume dans les colonnes de Marca : « Il y avait eu deux rencontres. On avait joué un match contre Barcelone et un autre contre Aytekin. Avec le VAR, on passait clairement ce tour ».