PSG : une nouvelle boulette de Tuchel avec Cavani ?

Depuis la défaite à Dortmund (1-2) il y a deux mardis, Thomas Tuchel semble plus isolé que jamais au sein du vestiaire du PSG. Les Brésiliens ne le supporteraient plus, alors qu’il avait pris grand soin de cajoler Neymar à son arrivée, Kylian Mbappé s’est clashé avec lui à chaque fois qu’il l’a sorti, le frère de Kimpembé l’a insulté sur les réseaux sociaux et Mauro Icardi aurait fait une crise de nerfs quand il lui a annoncé qu’il ne serait pas titulaire face au BvB.

Bref, s’il veut terminer la saison en beauté – on ne parle plus de la possibilité pour lui d’enchaîner une troisième saison au PSG, son cas semble réglé -, Tuchel va devoir ménager les dernières susceptibilités. Et à ce niveau, Pierre Ménès estime qu’il en a fait une belle à l’égard d’Edinson Cavani dimanche soir après la victoire sur Bordeaux (4-3).

Edinson Cavani, premier joueur dans l'histoire du PSG à atteindre la barre des 200 buts

« Je n’ai pas trouvé Tuchel très adroit de dire qu’il l’avait mis pour qu’il marque son 200e but. Ça fait un peu « Faisons la charité au Matador ». Mais avec son match, il prouve qu’il a peut-être son mot à dire sur la fin de saison. »