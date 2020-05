PSG : une star de Premier League visée au Mercato ?

false

Le milieu de terrain belge de Manchester City, Kevin De Bruyne, serait tenté par un départ en cas d’exclusion de City de la C1. Direction le PSG ?

Il fallait s’y attendre. Ce n’est donc pas une surprise de voir la presse anglaise annoncer une information qui pourrait faire du bruit des deux côtés de la Manche. En effet, et c’est le Daily Mail qui l’assure, le milieu de terrain belge de Manchester City, Kevin De Bruyne, serait dans le viseur du PSG !

Une information qu’il faut prendre, tout de même, avec des pincettes. Tout d’abord quand on connait le salaire du Belge à City : 280 000 livres par semaine ! Si le PSG, on le sait, a de colossaux moyens, on imagine assez mal Paris proposer beaucoup plus. Ensuite, et c’est une autre évidence, De Bruyne ne sera tenté par un départ qu’à l’unique condition que son club soit bel et bien exclu de la Ligue des Champions.

Le Real Madrid suivrait aussi De Bruyne

La sentence a été prononcée par l’UEFA, on le sait, mais City a fait appel. De quoi calmer le jeu ? Pas vraiment. Car toujours selon le Daily Mail, le Real Madrid serait également venu aux renseignements….