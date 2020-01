PSG : Verratti, boulet pour les 4 Fantastiques ?

true

Le PSG a été tenu en échec au Parc des Princes dimanche par une belle équipe de l’AS Monaco. Thomas Tuchel alignait pourtant ses 4 Fantastiques en attaque, mais c’est au milieu que les Parisiens ont pris l’eau… Un match riche en enseignements selon Alain Roche, qui a pointé les lacunes de Marco Verratti sur la rencontre.

Après le festival de buts au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain affronte de nouveau Monaco en Principauté 🇲🇨

De nombreux buts ⚽️ seront-ils marqués ce soir ? Pariez sur #ASMPSG avec @UnibetFrance 👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 15 janvier 2020

« Le duo Verratti-Gueye montre ses limites, ce ne sont pas des sentinelles. Ils manquent de coordination et partent trop à l’abordage. Ils doivent se tempérer. Sur le but de Slimani, Verratti défend mal en se jetant au sol. Il est éliminé tout de suite », a glissé l’ancien défenseur parisien.

Mardi, Thomas Tuchel s’était agacé d’une question sur la viabilité de son système actuel. « Avant le match de dimanche, on nous a dit qu’on avait trouvé un onze type. On fait 3-3 et on me demande si l’organisation est un problème… Pour faire de bonnes réponses, il faut aussi poser des bonnes questions… »