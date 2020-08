PSG : Verratti, Icardi, l’Atalanta, Sochaux… Tuchel aborde tous les dossiers chauds

true

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a commenté les dossiers chauds du moment, notamment la blessure de Marco Verratti, sans confirmer son forfait.

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a répondu aux questions des journalistes après le succès en amical contre Sochaux (1-0). Il y a bien évidemment été question du quart de finale de Champions League contre l’Atalanta Bergame qui se déroulera dans une semaine. Mais également de la blessure à un mollet de Marco Verratti, qui pourrait lui faire manquer ce choc, ainsi que de la sortie de Mauro Icardi face aux Lionceaux.

A propos de Verratti

« Nous sommes inquiets… » Le club a officiellement communiqué sur le sujet : « Marco Verratti a été victime d’un choc sévère hier à l’entrainement avec contusion importante du mollet droit ayant entrainé un dommage musculaire dont on précisera l’évolution dans les prochaines 72h ».

A propos de l’Atalanta

« On joue un quart de finale, les gars… Après quatre mois d’arrêt et face à une équipe qui a fini son championnat… Les blessures arrivent toujours quand on joue la Ligue des champions. On va se battre, faire du mieux possible et on va tout faire à Lisbonne. On verra après… »

A propos d’Icardi

« Mauro Icardi est sorti avec quelques problèmes. Il reprendra collectivement samedi… pas avant. »