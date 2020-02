PSG : Verratti maillon faible annoncé de Tuchel à Dortmund !

true

Alors que Neymar et Kylian Mbappé ne seront pas du déplacement à Amiens ce samedi, le prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, Dortmund, s’est promené hier soir contre l’Eintracht Francfort (4-0). Une démonstration qui fait naitre quelques craintes côté parisien. Et sur le plateau de L’Equipe du Soir, hier, Gilles Favard et Dave Appadoo ont estimé que Marco Verratti pourrait être en difficulté en Allemagne…

« Tactiquement, je suis inquiet de l’attitude de Tuchel, je ne sais pas ce qu’il va nous faire. Mais à Dortmund, les latéraux font très vite. Verratti, faut arrêter. Quand ça va aller vite, il va être où », a glissé Favard. « S’il doit répéter les courses, Verratti peut être en danger. En face, c’est des buffles. Il faudra que Tuchel trouve la clé pour équilibrer son équipe », a surenchéri Appadoo.

Et à Grégory Schneider, le journaliste de Libération, d’ajouter : « Verratti est très bon dans un système à trois milieux. Mais à deux, collés à la défense, ce n’est pas la même tartine. »