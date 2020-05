PSG : Wanda Nara, Madame Icardi, également transférée à Paris ?

true

Mauro Icardi ayant signé au PSG jusqu’en juin 2024, toute sa famille va le rejoindre en France… A commencer par la sulfureuse Wanda Nara.

C’est officiel depuis ce dimanche : le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan se sont entendus pour le transfert définitif de Mauro Icardi à un montant inférieur à celui initialement discuté (50 M€ + 5 M€ de bonus selon RMC). L’attaquant argentin (27 ans) restera donc dans la Capitale française et un changement notable va intervenir dans son entourage : sa compagne Wanda Nara, qui vivait toujours à Milan, ainsi que ses enfants vont le rejoindre.

Ses contrats en Italie vont prendre fin

Sur « RMC Sport », Simone Rovera a vendu la mèche : « Wanda Nara a passé plus de temps en Italie qu’à Paris cette saison, c’est certain. On verra ce qui se passe la saison prochaine. De ce je sais, Wanda Nara ne devrait pas avoir de contrats pour des émissions comme c’était le cas avec Tiki Taka, sur Mediaset, ou Big Brother, où elle était consultante ».

Mannequin et agent, la belle – qui sera alors en retrait de ses obligations médiatiques – n’aura plus l’excuse de sa vie professionnelle pour esquiver Paris. Après avoir beaucoup souffert de l’éloignement avec les cinq enfants de sa famille recomposée, le buteur argentin va retrouver un vrai cadre familial pour la 2e de ses années au PSG.

En attendant de faire ses valises définitives pour Paris, Wanda Nara s’est enthousiasmé de l’accord trouvé pour une signature de son époux jusqu’en juin 2024 : « Heureuse de rendre des rêves réalité, on y va… on a encore des rêves à réaliser ! Merci au PSG, ensemble on les réalisera ! »