PSG : Wanda Nara, madame Icardi, savoure sa revanche face aux critiques

false

L’été dernier, le PSG a profité de la rupture totale entre l’Inter Milan et Mauro Icardi pour recruter le buteur argentin. Une affaire magnifique au vu des performances d’Icardi en cette première partie de saison (14 buts en 18 matchs).

Et celle qui apprécie le mieux ces performances, c’est évidemment Wanda Nara. La sulfureuse compagne et agent de Mauro Icardi savoure donc sa revanche. « Malheureusement, tout le monde me considère comme l’épouse et l’agent de Mauro Icardi. Parfois, les gens disent que je gâche sa carrière, mais au final, certaines décisions m’ont donné raison », a souligné la belle italienne dans les colonnes de Grazia.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Selon elle, cette décision prise pour favoriser l’épanouissement professionnel de Mauro Icardi, au détriment de la vie personnelle, était forcément la meilleure. « Il y a quelques mois, toute l’Italie a dit que je ruinais mon mari, qu’il devait aller à Naples ou à la Juventus, mais j’ai ressenti une phrase en moi, un sixième sens que nous avons toutes, les femmes : « Mauro doit s’en aller.» S’il était resté dans une équipe italienne, notre vie aurait été plus facile, mais je ne pensais qu’à ce qui était le mieux pour lui, pas pour notre famille. »