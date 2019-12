PSG : Wanda Nara s’en prend à Lukaku pour défendre Icardi

true

Wanda Nara, l’épouse de Mauro Icardi, a défendu l’attaquant du PSG en taclant Romélu Lukaku, son successeur à l’Inter Milan.

Wanda Nara n’aime pas que l’on ose égratigner son mari, Mauro Icardi. Et elle l’a démontré dimanche soir à la télévision italienne dans l’émission Tiki Taka, comme le relate L’Equipe. Alors que l’animateur de l’émission, Giacomo Valenti, louait la performance de Romélu Lukaku lors de la victoire de l’Inter Milan face au Genoa (4-0) samedi en disant « On a vu un attaquant capable de jouer pour l’équipe et non l’inverse. Enfin, nous avons un numéro neuf qui est un leader, un point de référence », Madame Icardi a sorti les griffes.

📈⚽️ #PSGASC 9⃣ buts en #Ligue1 pour @MauroIcardi ⚡️ Décrivez sa première partie de saison en 1 mot ? 🤔💬 pic.twitter.com/iv8SvYBsg0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 22 décembre 2019

Avec cette réponse : « Ce serait aussi bien de voir Lukaku dans les matches importants, a-t-elle lancé. En Ligue des champions, il n’a pas marqué, il verra les quarts de finale à la télévision. L’ancien numéro 9 (Icardi) n’a marqué « que » 150 buts à l’Inter. La valeur ajoutée de l’Inter, c’est Conte ». Et vlan !