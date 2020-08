RB Leipzig – PSG (0-3) : Di Maria savoure la qualification et la revanche de la Ligue 1

true

Angel Di Maria, l’ailier du PSG, était évidemment ravi après la qualification parisienne pour la finale de Ligue des champions.

Au micro de RMC Sport, l’Argentin qui revenait de suspension a également souligné le signal envoyé sur le niveau de la Ligue 1 par rapport aux autres championnats.

Une motivation à garder pour la finale

« On est très content. Il faut dire que l’équipe a fait un grand match, on marque l’histoire du club. On a réussi en emmenant le PSG en finale de Ligue des champions. On est en finale, c’est très important pour nous. Et si on continue comme aujourd’hui ça pourrait nous aider pour la finale. »

Leipzig faible à cause de Paris

« C’est nous qui les avons rendus faibles je pense. On a joué à 100%. Au début du match c’est toujours du 50-50. Mais on savait qu’avec cette énorme énergie qu’on avait on pouvait se qualifier pour la finale. On l’a fait de la première à la dernière minute. L’entame de match était bonne. »

Une suspension difficile à vivre

« J’étais très triste de ne pas jouer. J’avais le soutien de mes partenaires. J’étais content qu’ils se qualifient en quarts pour pouvoir jouer la demie. »

La revanche de la Ligue 1

« Ça va être dur de trouver le sommeil ce soir, avec la finale en tête. Après ce qui est important c’est de travailler le match. On va le faire chaque jour. On a vu beaucoup de choses ces derniers temps mais on voit que le championnat de France, comme celui d’Allemagne, est un très bon championnat. On l’a vu en demi-finale. On est au niveau des autres championnats. On travaillera le match, peu importe l’adversaire. »

Un groupe solidaire

« On a un niveau très élevé. Pas seulement les individualités, le groupe est aussi très fort. Ce n’est pas tout le temps spectaculaire mais le groupe est très bon et ça se voit parce que peu importe qui joue, l’équipe est très bonne. »