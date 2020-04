Real Madrid, PSG – Mercato : Mourinho prêt à favoriser la venue d’un crack mondial

Conscient que l’été 2020 pourrait être charnière dans l’avenir d’Harry Kane (Tottenham, 26 ans), José Mourinho mettrait la pression pour contrôler au mieux l’éventuelle sortie de son buteur. En effet, si l’on en croit AS, le « Special One » aurait expressément demandé à son président Daniel Levy de ne pas écouter les offres venant d’équipes de Premier League.

Soucieux de ne pas renforcer un concurrent direct, José Mourinho pousserait même ses patrons à proposer Harry Kane au Real Madrid et au Paris Saint-Germain. Sans doute les deux seuls clubs au Monde, hors Angleterre, à pouvoir payer des transferts avoisinant les 200 M€. Bien évidemment, rien ne dit que le PSG ou la Maison blanche n’accepteront de payer le prix ou même de s’asseoir à la table des négociations.

Indications are Kane could leave Spurs this summer but Mourinho reportedly doesn’t want to him to join another Premier League rival…https://t.co/CgayOVBNV6

