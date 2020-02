Résultat L1 : PSG 3-0 MHSC (mi-temps, Neymar blessé ?)

false

Dans un Parc des Princes chambreur à l’égard de l’attaquant héraultais Andy Delort, le PSG a vite pris les devants sur un bijou de Pablo Sarabia (8e). La donne s’est même franchement simplifiée moins de dix minutes plus tard avec l’exclusion du portier montpelliérain Bertaud pour une main hors de la surface de réparation (17e).

Juste avant la pause (41e), Angel Di Maria a fait le trou pour le leader de Ligue 1. L’Argentin a inscrit un but magnifique après un une-deux bien senti avec Sarabia, décidément bien plus qu’un remplaçant dans cette équipe. Juste avant la pause, le PSG a ajouté un 3e but sur un corner mal repoussé par Teji Savanier et détourné dans ses propres filets par Daniel Congré (44e).

Notons quand même une grosse frayeur sur la toute fin de mi-temps côté parisien : Neymar Jr, touché dans un choc avec Arnaud Souquet (45e+2), se plaint de la cheville. Il faudra suivre son retour ou non sur la pelouse lors du second acte.