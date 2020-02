Résultat Ligue 1 : Amiens SC 4-4 PSG (terminé)

true

Le PSG a trouvé le moyen de relancer l’intérêt du championnat que son dopage financier a tué depuis bien longtemps ! Il s’agit de laisser trois buts d’avance à son adversaire lors des 40 premières minutes. Oh, bien sûr, au final, le club de la capitale va finir par remonter. Mais au moins, pendant une mi-temps, ses adversaires et détracteurs peuvent y croire…

Cet après-midi, donc, Amiens a cru pouvoir réaliser l’exploit quand il a mené 3-0 grâce à Guirassy (5e), Kakuta (29e) et Diabaté (40e). Mais Paris a réduit le score juste avant le retour des vestiaires par Herrera (45e). Avant de renverser la vapeur après le repos par Kouassi (60e, 66e) et Icardi (70e). Et de concéder l’égalisation à l’ultime seconde par Guirassy (91e).

Comme on pouvait s’y attendre avant le coup d’envoi, Amiens reste donc avant-dernier avec ce nul alors que Paris prend treize points d’avance en tête du championnat. Oui, treize points… Mais au moins, maintenant, ses adversaires ont 40 minutes pour rêver, plus éventuellement une toute à la fin !