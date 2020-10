RC Lens - ASSE : deux dossiers phares du Mercato réglés dans la foulée du match ?

Le choc fait saliver sur le papier, entre deux clubs historiques de L1. le RC Lens reçoit l’ASSE à Bollaert dans le cadre de la 5e journée du championnat (17h) et pourrait profiter de l’occasion pour faire avancer son mercato. L’Équipe fait en effet savoir que les dossiers Arnaud Kalimuendo et Gaëtan Robail « devraient se décanter dans la foulée de la réception de Saint-Etienne. »

Le RC Lens veut en effet obtenir le prêt de l’attaquant du PSG, qui n’a pas encore prolongé avec le club de la capitale. Un club allemand serait également intéressé. Cette arrivée possible doit être accompagnée par un départ, là aussi sous forme de prêt, de Robail, très demandé par plusieurs formations de L2 et non des moindres.

L'Equipe évoque un concurrent allemand pour la piste Kalimuendo, qui devrait prolonger jusqu'en 2023 avant de partir du PSG — Bouabid Bedaine (@BouabidBedaine) October 2, 2020

Robail veut-il finalement être prêté cette saison ?

L’attaquant formé au RC Lens n'a pas disputé une minute en L1 cette saison. Le quotidien sportif assure qu’il serait ouvert à un départ afin de ne pas perdre le capital confiance qu'il avait engrangé en 2019-20. Le Valenciennes FC et l’EA Guingamp se sont déjà positionnés pour l’accueillir dans leurs rangs.