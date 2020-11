RC Lens, ASSE : les supporters lensois auraient un sérieux atout sur ceux des Verts

Quand Leonardo a expliqué ces derniers jours que Marseille a toujours été la ville du foot en France, il pensait sans doute aussi à Lens et Saint-Étienne pas très loin derrière. Lynchés pour ses propos crus, le directeur sportif du PSG a bien fait de ne pas trop en dire au risque de froisser encore plus les supporters parisiens.

Si la chaude ambiance du Parc des Princes ne se dément pas, il faudrait aussi ajouter que le PSG ne détient pas le « meilleur public de France », comme aiment souvent comparer les joueurs entre eux. Alaeddine Yahia, qui a évolué au RC Lens (2008-2014) après avoir porté le maillot de l’ASSE (2005-2006), s’est aventuré à ce petit jeu des parallèles. Et semble penser que le le public lensois a un atout en plus sur celui des Verts.

« Il est plus solidaire lorsque ça va mal »

« Oui, Sainté et Lens se sont les meilleurs publics de France, il n’y a rien à dire, a déclaré l’ancien défenseur au site EVECT. Sans chauvinisme aucun, parce que j’ai fait six ans à Lens. Je pense que le public lensois est moins exigeant que celui de Saint-Etienne. Je ne dis pas que celui de Lens n’est pas exigeant, il l’est aussi, mais il est plus solidaire lorsque ça va mal. Mais c’est pour moi les deux meilleurs publics. »