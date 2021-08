RC Lens, ASSE, LOSC – Mercato : Kalimuendo va quitter le PSG, il a choisi sa destination !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Bridé par l'arrivée de Lionel Messi et avant même de savoir si Kylian Mbappé partira et lui laisser de l'espace, Arnaud Kalimuendo a fait un choix fort pour son avenir au PSG. Retenu jusqu'à présent par Leonardo, le jeune attaquant souhaite partir en prêt d'ici à la fin du Mercato mardi soir.

Comme l'ont fait savoir conjointement Loïc Tanzi (RMC Sport) et Benjamin Quarez (Goal.com), Arnaud Kalimuendo a même déjà décidé de sa destination prioritaire. Malgré des intérêts de l'ASSE, du LOSC ou encore de Cagliari, le « Titi » veut retourner au RC Lens où il a réalisé une belle saison l'an passé (8 buts, 6 passes décisives).

Des discussions ont d'ailleurs été ouverte dans ce sens et le Racing, qui se laissait la possibilité de faire un coup sur une opportunité offensive, est très chaud à l'idée de récupérer Arnaud Kalimuendo.

Kalimuendo veut revenir à Lens

