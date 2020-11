RC Lens : deux retours dans le onze s’annoncent contre le Stade de Reims !

Le RC Lens ne sait plus trop sur quel pied danser. Auteurs d’un début de saison prometteur, les Sang et Or sont bloqués à la dixième place du classement de L1 (avec 13 points) en raison de leurs deux derniers matches reportés contre le FC Nantes et l’OM.

La donne devrait évoluer ce dimanche avec la réception du Stade de Reims puisque le Covid-19 semble enfin contenu à la Gaillette. Mieux, Franck Haise pourrait voir deux retours s’organiser pour recevoir les Rémois à Bollaert (15h).

Selon La Voix du Nord, le RC Lens peut en effet espérer compter sur Seko Fofana et Issiaga Sylla ! Le milieu de terrain revient d’une blessure aux ischios-jambiers et n’a disputé que 27 minutes face aux Girondins de Bordeaux (2-1). Le défenseur des Sang et Or, lui, se remet doucement d’une blessure au mollet. La VDN précise toutefois qu’Ignatius Ganago devra attendre encore un peu pour regoûter à la compétition.