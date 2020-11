RC Lens - FC Nantes : Haise fait des mystères et promet de profonds chamboulements

Après la victoire convaincante à Dijon dimanche (1-0), le RC Lens enchaînera deux matches mercredi face au FC Nantes (19h) et dimanche contre le SCO d’Angers (15h). Franck Haise a deux options face à lui.

« Soit garder un groupe très proche, soit faire tourner un peu plus dès demain apporter des modifications ou contre Angers. J’ai un groupe qui vit bien, avec des joueurs proches les uns des autres. On a 25 joueurs de champ, j’ai quasiment tout le monde pour demain mais je pense procéder à quelques modifications pour amener de la fraîcheur, a indiqué le coach du RC Lens en conférence de presse. Les joueurs à disposition ? Cheick Traoré est de nouveau reparti sur Clairefontaine pour une semaine ou deux. Nous, on s’entraîne cet après-midi. Hier, a priori, il n’y avait rien de trop méchant mis à part de la fatigue musculaire ou quelques coups pour certains. »

Haise reste mystérieux avec Fofana

La question est de savoir combien Haise pense inclure de nouveaux éléments face au FC Nantes ? « Entre deux et cinq joueurs, c’est là dedans que ça va se passer, a-t-il glissé avant de voir qui sera ménagé. Au final, 15-16-17 joueurs devraient être concernés cette semaine. Pour les cas particuliers... Ganago, ça fait un moment qu’il a repris l’entraînement individuel et collectif. Ses séances sont de qualités, sa rentrée à Dijon a montré qu’il était en forme. Je pense donc qu’il peut commencer un match. Face à Nantes demain ou contre Angers ? Je me laisse encore un peu de temps... Seko Fofana ? J’ai des idées que j’ai partagées avec certains joueurs du groupe et avec lui sur cette semaine à trois matches mais je les garde pour nous... »

L'équilibre du FC Nantes est redouté

À propos du FC Nantes, l’entraîneur des Sang et Or se méfie tout particulièrement de l’équilibre imprimé par Christian Gourcuff au fil des matches. « Il y a de la qualité dans le profil des joueurs, avec de l’expérience, a analysé Haise. J’ai regardé plusieurs de leurs matches, passés et plus récents. Leur équilibre s’exprime de plus en plus, notamment dans le domaine offensif. Il y a beaucoup de vie, de dynamisme, de surnombre et de dézonage. Il y a aussi plus d’équilibre sur le plan défensif, ce ne sera pas un match facile. »

Haise heureux des retours de Sikora et Yahia

Enfin, le coach du RC Lens s'est exprimé sur les retours d'Eric Sikora à la formation et Alaeddine Yahia au recrutement. « Pour Siko, je suis très heureux, on m’avait questionné avant son retour au club, j’avais appuyé totalement. J’ai toujours eu de bons rapports avec lui, il est tout à fait à sa place dans la maison lensoise. C’est une super recrue pour la formation. Pour Yahia, j’ai parlé avec lui il y a quelques jours et je l’ai félicité par message depuis. C’est aussi une très bonne recrue, c’est quelqu’un de très investi. Ce sont deux très bonnes nouvelles pour le RC Lens. »