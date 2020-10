RC Lens - FC Nantes : la Covid-19 a frappé les supporters lensois en plein coeur

Une affiche de L1 a été sucrée ce week-end en raison de la Covid-19 et pas la moindre puisqu’il s’agissait des retrouvailles entre le RC Lens et le FC Nantes. La rencontre, qui devait avoir lieu en début d’après-midi à Bollaert (13h), a été reportée en raison des nombreux cas positifs décelés chez les acteurs du match. Le constat est doublement frustrant pour les supporters des Sang et Or.

Lens avait battu Nantes avec la première des Corons

Il y a quinze ans, La Voix du Nord rappelle que c'est avant la seconde période de cette affiche que la sono du stade Bollaert avait diffusé pour la première fois la chanson Les Corons de Pierre Bachelet, décédé quelques jours plus tôt, le 15 février 2005.

Ce célèbre morceau était déjà entonné par les supporters lensois mais seulement par les ultras. Elle est ensuite devenue l'hymne non officiel du club artésien à l'occasion de ce match gagné 2-0 par le Racing (buts de Daniel Cousin et Eric Carrière). Les Corons continuent d'être entonnés à chaque début de seconde période des matches du RC Lens, ce qui leur porte d'ailleurs plutôt chance depuis l'ouverture de la saison.