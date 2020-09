RC Lens - Girondins (2-1) : Gasset impressionné par deux Sang et Or

On n’arrête plus le RC Lens ! Les Sang et Or viennent d’enchaîner un troisième succès de rang et sont montés sur le podium provisoire suite à leur probant succès contre les Girondins de Bordeaux hier à Bollaert (2-1).

Jean-Louis Gasset a déjà reconnu que ses joueurs avaient pris une leçon de la part de leurs adversaires et qu’il s’était trompé au niveau tactique. Aussi, le coach des Girondins a vu deux joueurs qui ont fait voler en éclats sa défense.

Kakuta et Ganago ont scotché Gasset

« Je ne savais pas qu'on allait être battus dans les duels, l'envie, l'investissement. Ils sont très bien organisés, très agressifs, sûrs de leur jeu, a-t-il soufflé en conférence de presse. Kakuta et Ganago nous ont fait le cirque et donné une impression de puissance qu'on n'avait pas. Félicitations et bonne chance pour la suite parce que ce sont des gens qu'on aime bien. »

Prochain match des Girondins : dimanche contre l’OGC Nice à Bordeaux pour le compte de la 5e journée de L1 (13h).