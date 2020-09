RC Lens : Pierre Ménès a deux coups de coeur chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le RC Lens est LA bonne surprise de ce début de saison en L1. Auteurs de trois victoires consécutives alors qu’on leur prédisait l’enfer pour débuter cet exercice 2020-2021, les hommes de Franck Haise marchent sur du velours et semblent en mesure de confirmer leurs bonnes dispositions.

La semaine prochaine, les Sang et Or iront défier le Nîmes Olympique aux Costières mais, déjà, Pierre Ménès semble les penser capables de poursuivre sur leur belle lancée.

Kakuta et Ganago plaisent à Ménès

« Le Lens-Bordeaux a confirmé la bonne forme de l’équipe d’Haise, assure le consultant de Canal+ sur son blog. Les Sang et Or montrent beaucoup d’envie, de bonne agressivité et d’allant offensif, un état d’esprit symbolisé par deux joueurs : Kakuta qui est vraiment un cadeau et Ganago qui en est à trois buts en quatre matchs. »

"Paris accélère, Marseille piétine"

Mon debrief complet de cette 4e journée de Ligue 1. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire... https://t.co/jcFwErzv1m pic.twitter.com/ICjhPKWBeG — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 20, 2020

A contrario, Ménès s’est chargé de laminer les Girondins, auteurs d’une match très insuffisant à Bollaert. « Que dire de la prestation bordelaise, totalement informe, indigeste, indigne ? Ce club part complètement en cacahuètes et je pense que tu peux mettre Gérard Majax sur le banc que cela n’y changera strictement rien, a-t-il taillé. Quand tu n’as pas de joueurs…. La saison risque d’être très longue pour des Girondins qui veulent vendre avant de recruter. Mais vendre qui ? »