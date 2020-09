RC Lens - Girondins : Gasset arrive avec une arme redoutable à Bollaert

Le RC Lens va-t-il confirmer son début de saison idyllique ? Lancés sur les chapeaux de roue par leur succès inaugural contre le PSG il y a une semaine jour pour jour (1-0), les hommes de Franck Haise ont confirmé trois jours plus tard à Lorient (3-1) avant de se pencher sur la réception des Girondins de Bordeaux dans 48 heures.

Franck Haise a déjà expliqué en conférence de presse ce qu’il attendait précisément de ses joueurs pendant cette rencontre, qu’il sent comme un piège. Le FCGB est en effet invaincu depuis le début de la saison et n’a pas encaissé le moindre but en trois matches.

Le 3-5-2 de Gasset reconduit à Bollaert ?

Jean-Louis Gasset sait que la solidité d’une défense est la principale base pour une équipe en manque de confiance et n’a pas hésité à la consolider ces derniers temps. Comme il l’a laissé entendre en conférence de presse, l’ancien entraîneur de l’ASSE ouvre la porte à reconduire le système en 3-5-2 de la seconde période contre l’OL. Les hommes de Rudi Garcia avaient été impuissants face à un tel hermétisme... qui attend les Sang et Or ?