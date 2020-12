RC Lens, Girondins : Pierre Ménès a trouvé le nouveau Ben Arfa chez les Sang et Or !

Le RC Lens n’enchaîne pas à Bollaert. Battus par le MHSC hier à domicile (2-3), les Sang et Or encaissent trop de buts dans leur antre. Pour être précis, onze sur les quatre dernières réceptions, qui ne sont pas la conséquence de ses ambitions dans le jeu mais bien de ses erreurs.

Pierre Ménès a livré son analyse de la rencontre sur son blog et continue d’apprécier le jeu léché des hommes de Franck Haise. Surtout celui de Gaël Kakuta (29 ans), encore au four et au moulin hier malgré la défaite du Racing.

« On a eu droit à un match avec deux équipes qui cherchent à gagner… Le MHSC a rapidement mené 2-0 mais les Sang et Or ont eu les ressources pour revenir sous l’impulsion d’un Kakuta qui me régale toujours autant, a noté le consultant de Canal+ sur son blog. C’est un joueur exceptionnel, un peu le Ben Arfa de Lens : avec le talent qu’il a, je me demande encore comment il n’a pas fait une plus belle carrière… »