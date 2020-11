RC Lens - Stade de Reims : Haise annonce deux grands retours... et des doutes en série !

Le RC Lens va enfin reprendre le chemin de la compétition. Après deux reports contre le FC Nantes puis l’OM à cause du Covid-19, les Sang et Or remettront le bleu de chauffe face au Stade de Reims dimanche à Bollaert (15h). L’occasion pour Franck Haise d’annoncer le retour au jeu de Seko Fofana et d’Issiaga Sylla.

« Il y a de bonnes chances qu’ils soient tous les deux dans le groupe, il faut bien reprendre un jour, a fait savoir le coach du RC Lens en conférence de presse. Je n’oublie pas non plus que Seko a été à l’arrêt sept semaines, et a peu joué. Il faut y aller progressivement. Sylla, c’est pareil. Ils ont fait une bonne semaine d’entraînement collectif. Les voir dans le groupe est aujourd’hui une tendance forte. Pour les voir commencer, je me donne encore 48 heures pour décider mais je suis encore circonspect. »

Haise dans le flou sur l'état physique de ses joueurs

Malgré ces bonnes nouvelles, Haise garde certaines questions sans réponse en raison du manque de compétition imposé par la crise sanitaire. « On a moins de certitudes qu’il y a plus d’un mois, a-t-il poursuivi. On va avoir un seul match, avec peu d’entraînements collectifs si ce n’est cette semaine où on a travaillé comme on l’a voulu. Il y a donc quelques questions, j’espère que les réponses seront positives ce week-end. En retrouvant du rythme, ensuite, ça va s’enchaîner avec mon groupe qui sera dans un très bel état de forme. »

À propos du Stade de Reims, le coach des Sang et Or se veut prudent. « Reims a beaucoup de moyens et d’atouts. C’est un club qui retrouve du dynamisme et de la solidité, a-t-il observé en revenant sur la lourde défaite contre le LOSC. Je ne considère pas que Lille était une défaite inquiétante car c’était un adversaire de très grande valeur. On peut le voir aujourd’hui en Ligue Europa. » Par ailleurs, le RC Lens disputera un match amical face à Anderlecht en fin de semaine prochaine pour meubler la trêve internationale.