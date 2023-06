RC Lens : Haise parle Mercato, clarifie son avenir et rassure le FC Nantes avant Auxerre 

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Les précisions d’Haise sur son avenir

« Je défends l'ambition collective, je suis heureux dans mon poste. Je n'ai pas dit que je partais. Il y a des sollicitations, c'est vrai, je ne fais pas de langue de bois. Mais l'ambition collective du RC Lens est ce qui m'importe le plus. »

La meilleure équipe possible à Auxerre

L'enjeu, il est toujours de gagner le match. On a plus que rempli l'objectif. Mais on veut gagner tous les matches. On a bien travaillé, je veux composer la meilleure équipe possible. La fête a été très calme finalement. Il y a du travail chaque jour, je goute quelques petits moments mais je suis encore dans la fin de saison. Auxerre n'a perdu qu'un match à domicile depuis 7 ou 8 matches. Je me doute qu'on aura un dernier difficile. »

« On n'ira pas recruter un joueur à 30 ou 40 M€ »

Son opinion sur l’agression sexuelle à Bollaert

La parole des femmes, sur ce genre de délit, se libère et c'est une bonne chose. Le club est avec nos supportrices et les femmes en général. Il faut aller au bout et il faut porter plainte. C'est ce qui fera bouger les choses.

Le mercato et la préparation à venir

« Je sais qu'on n'ira pas recruter un joueur à 30 ou 40 millions. Je sais ce qu'on peut faire, le club avance. Pour la saison prochaine, tout est calé. Le staff revient le 29 juin, les joueurs non-internationaux le 30 et 1er. Puis on reprend l'entraînement le 3 juillet, avec beaucoup de jeunes. Et les internationaux reprendront le 10 juillet. Puis un stage en Savoie. »