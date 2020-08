RC Lens : Haise prépare une une énorme surprise dans son onze à Nice !

true

L’entraîneur du RC Lens Franck Haise serait disposé à donner sa chance à Ismaël Boura comme titulaire face à l’OGC Nice dans le cadre de la 1ère journée de L1 (17h).

Le RC Lens a fait feu de tout bois au mercato. Cet été, pas moins de neuf recrues se sont succédé à la Gaillette pour le plus grand bonheur des supporters locaux. Sans doute la moins attendue d’entre elles pourrait se voir offrir une chance comme titulaire face à l’OGC Nice cet après-midi (17h) !

Première apparition en ligue un pour ce pur produit de la formation lensoise https://t.co/rzR8BCOU2g — SylvainCharley (@Charleysylvain) August 23, 2020

« Ismaël Boura pourrait débuter tout à l’heure, estime le journaliste de France Bleu Nord Sylvain Charley. Il remplacerait Haïdara victime d’un petit pépin musculaire. Sylla qui découvre son nouveau club pourrait entrer en seconde période. » Notre confrère précise qu’il s’agirait de la première apparition en L1 pour ce pur produit de la formation lensoise. Avec ou sans Boura (20 ans) dans son onze de départ, le RC Lens sera au pied d’une première montagne à l’Allianz Riviera.

Le RC Lens rate toujours ses débuts en L1 comme promu

Opta rappelle que les Sang et Or ont perdu leurs cinq derniers matches inauguraux de Ligue 1 en tant que promu… après avoir remporté chacun des deux premiers. Pour ne rien arranger, l’OGCN a inscrit au moins 1 but lors de chacune de ses 18 dernières réceptions en L1. C’est d’ailleurs la seule équipe à avoir trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses matches à domicile en championnat la saison passée.