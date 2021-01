RC Lens : Haise reçoit une très bonne nouvelle de l’OM

Le RC Lens n’a pas confirmé sa victoire à Marseille de mercredi (1-0). Empruntés, les hommes de Franck Haise se sont inclinés à Bollaert face à une équipe de l’OGC Nice plus cohérente (0-1). La revanche contre l’OM aura lieu dans très peu de temps avec le retour en Artois le 3 février prochain.

Pour cette rencontre, le club phocéen devra composer avec au moins trois absents car autant de joueurs marseillais seront suspendus pour cette rencontre suite à des cartons jaunes reçus hier soir à Monaco (1-3).

Leonardo Balerdi, Pape Gueye et Saïf-Eddine Khaoui ont en effet écopé d’un troisième carton jaune en 10 matches et seront sanctionnés lors de la prochaine commission de discipline ce mercredi. Comme d’habitude, la sanction ne prendra effet que le mardi suivant, à la veille du match face au Racing.

Pour Valverde, je mets de côté le passage au Barça, du moins une partie. Pour évaluer de sa pertinence, le prisme València-Athletic me paraît plus pertinent. Ce ne sera pas fou fou mais au moins ce sera cohérent et collectif. Et ça à l'OM ce sera déjà pas mal