RC Lens : Kalimuendo fait parler de lui au PSG, une pépite offensive prend du galon chez les Bleus

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

Arnaud Kalimuendo fait partie des bonnes pioches du mercato du RC Lens. Aujourd'hui prêté au club artésien, avec qui il a inscrit 7 réalisations et délivré 3 passes décisives pour sa première saison en professionnel, l'attaquant du PSG a décroché le trophée du Titi d'Or 2020, récompensant le meilleur espoir du centre de formation du PSG sur l'année passée.

Akalé de nouveau appelé en U16 chez les Bleus

« C'est un réel honneur, je suis vraiment content aujourd'hui de remporter ce trophée, a déclaré Kaimuendo au micro de France Bleu Paris. Quand on connait la qualité des jeunes joueurs qui sont présents au centre de formation. C'est une immense récompense que l'on peut avoir et je suis donc très content de recevoir ce titi d'or. Je ne peux que remercier ceux qui ont voté pour moi. » Timothée Pembélé et Bandiangou Fadiga complètent le podium.

Autre nouvelle qui fait honneur au RC Lens : Aaron Akalé été convoqué pour le prochain rassemblement de l’équipe de France U16. Comme en début d’année, le jeune attaquant lensois figure dans la liste des joueurs appelés par le sélectionneur José Alcocer pour un stage à Clairefontaine. Celui-ci se déroulera du lundi 15 au jeudi 18 mars. Un match amical aura lieu le jeudi matin à 10h30 face aux U17 du PSG afin de ponctuer ce stage.