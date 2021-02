RC Lens : le PSG largué en L1, la faute aux Sang et Or ?

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Le 10 septembre 2020 restera gravé dans la mémoire collective du RC Lens. Opposés au PSG lors de la 2e journée de Ligue 1, les Sang et Or s’étaient imposés au courage à Bollaert grâce à une réalisation d’Ignatius Ganago à l'heure de jeu (1-0). Depuis, les hommes de Franck Haise ont réussi à surfer sur cette bonne dynamique tandis que les champions de France ont plus de mal à rester tout en haut de l’affiche.

Selon Alain Perrin, ce début de saison approximatif et cette défaite encaissée à Lens ne sont pas étrangers aux difficultés rencontrés par le PSG dans la course au titre. « C’est le problème d’une saison mal enclenchée. La défaite contre Lens derrière le bon « Final 8 » (0-1, 10 septembre) et ça part en vrille, a observé l’ancien coach de l’OM dans L’Équipe. Ils n’ont pas eu de récupération, de préparation. C’est cet ascenseur émotionnel qu’il faut maîtriser. Sur certains matches, comme à Manchester United (3-1, le 2 décembre), ils avaient déjà une grosse pression. »

« On répond sur un match mais derrière il y a le contrecoup »

Ce même Perrin pense que la chute du PSG pourrait se poursuivre ! « On répond sur un match mais derrière il y a le contrecoup. Ce n’est pas physique, car on sait comment récupérer aujourd’hui, mais mental. Le système nerveux est touché, tu satures, il y a plus de calculs, tu as besoin d’une bouffée oxygène, a-t-il ajouté. Il faut remettre les choses en place, recréer une dynamique. La saison a donc été une course à handicaps. L’effectif du PSG est de haut niveau mais a été amputé plusieurs fois (Verratti, Neymar) : ces blessures ont réduit les possibilités de rotation. »