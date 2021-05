RC Lens – LOSC (0-3) : les 5 acteurs clés du derby du Nord

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Burak Yilmaz

Déjà monstrueux sur la pelouse de l'OL il y a deux semaines, à nouveau buteur contre Nice sur la 35e journée, l'attaquant turc est vraiment l'homme en forme du moment chez les Dogues. Le «Kral » a d'abord transformé en force le penalty de l'ouverture du score (2e) avant d'inscrire le but du break d'un coup de canon de 25 mètres du gauche dans la lucarne d'un Jean-Louis Leca médusé (40e).

Mike Maignan

On le dit et on le répète : l'international tricolore gagne des points à lui tout seul. A 0-1 alors que les Sang et Or poussaient, le gardien formé au PSG a sorti les arrêts qu'il fallait devant Ignatius Ganago (28e et 34e). Si ce n'était clairement pas ses parades les plus compliquées de la saison, encore fallait-il être vigilant...

Jonathan David

Si Jean-Louis Leca a retardé la punition en début de deuxième période, le gardien de Lens n'a rien pu faire face à l'enchaînement du buteur canadien (60e). Jonathan David a certes mis du temps à s'adapter aux Dogues mais depuis le début de l'année 2021, ça va beaucoup mieux. 10 de ses 12 buts ont été inscrits sur la phase retour...

Clément Turpin

L'arbitre du match a clairement joué un rôle dans le scénario de ce derby du Nord. En début de match, il a d'abord sifflé un penalty très sévère contre Seko Fofana après une intervention qui semblait pourtant licite sur Jonathan Bamba (2e). On peut aussi disserter sur sa pédagogie au moment d'exclure Clément Michelin pour un second carton jaune (35e). Certes, il y a faute mais peut-être, que pour le bien du match, il aurait fallu faire preuve de pédagogie.

Clément Michelin

Titularisé à gauche de la défense, le latéral lensois est passé complètement au travers de son match. En difficulté dans son placement, l'ancien Toulousain a d'abord pris un carton jaune logique pour un tacle raté sur Burak Yilmaz (29e). Six minutes plus tard, il rentre directement à la douche après un duel aérien mal maîtrisé avec Zeki Celik (35e).