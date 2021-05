RC Lens – LOSC (0-3) : les Sang et Or maudits lors des derbys, Lille en rajoute une couche

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Après avoir été battu sèchement au stade Pierre Mauroy lors du match aller (0-4), le RC Lens a subi une nouvelle fois la loi du LOSC ce vendredi à Bollaert (0-3). Si Jean-Louis Leca et Franck Haise étaient très remontés contre l'arbitre Clément Turpin, lequel a donné un penalty aux Dogues à la 1ere minute avant d'exclure Clément Michelin à la 35e, le fait est que le Racing n'est vraiment plus maître dans les confrontations nordistes.

La série noire se poursuit depuis quatre ans...

Comme le rapporte le journaliste nordiste François Launay, les Sang et Or n'ont plus gagné un derby – que ce soit contre Valenciennes en Ligue 2 ou Lille en Ligue 1 - depuis février 2017. Soit quatre saisons entières.

Entre le #VAFC en Ligue 2 et le #LOSC en Ligue 1, le #RCLens n'a plus gagné un derby depuis février 2017 — François Launay (@francoislaunay) May 7, 2021

Le LOSC s'en donne à cœur joie

Il n'en fallait pas plus pour que le LOSC, plus que jamais leader de Ligue 1, n'enfonce le clou. « Le saviez-vous ? Aujourd'hui, les élèves de 5ème n'ont jamais vu le LOSC perdre un derby du Nord », a d'abord écrit le CM avant de renvoyer le petit chambrage du RC Lens d'avant match au travers un second post sur Twitter, prétextant une « erreur 404 » pour expliquer l'impossibilité de faire un « 0-3 » avec le système de pronostic bricolé par les Artésiens. On va dire que c'est de bonne guerre...