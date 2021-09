RC Lens – LOSC (1-0) : Haise a vu des larmes dans son staff, Gourvennec frustré

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Face aux micros, Franck Haise avait du mal à masquer sa fierté : « C’est une victoire contre le champion, dans le derby, après de nombreuses années sans le gagner. C’est une joie exceptionnelle car on a gagné en le méritant. J’ai vu des gens de mon staff pleurer. Ils ont aussi le cœur totalement Sang et Or. On fait ce métier là pour vivre ces moments-là. C’est une très grande joie », a-t-il glissé, notant le contraste par rapport à l'an passé : « Pour battre le champion, qui nous avait battus 4-0 et 3-0 la saison dernière, il fallait beaucoup de maturité dans notre jeu, dans notre expression défensive, avec de la maturité pour gérer les faits de match. Je trouve qu’on a largement répondu présents là-dessus. »

Gourvennec trouve la défaite « sévère »

Du côté de Jocelyn Gourvennec, c'était davantage la soupe à la grimace : « Je trouve qu’on a répondu présent dans un match à haute intensité. Un derby à Lens est toujours un gros match. Ils ont l’habitude de mettre beaucoup de pressing et on s’est bien organisés pour ne pas être sous pression. On a été cohérents comme face à Wolfsburg mardi. On a été bien dans l’intensité et l’envie d’être équilibrés défensivement. On a donné très peu de choses à Lens et je trouve la défaite sévère. On n’a quasiment rien concédé et on est battus sur une demi-occasion. On peut s’en vouloir de ne pas avoir ouvert le score car on a eu les occasions. Sur le plan comptable, on n’y est pas. On a pris du retard en lâchant encore des points ce soir. »

