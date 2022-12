RC Lens, LOSC : les Nordistes tournent la page du Mondial 2022

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

S'il restait encore 33 éléments de Ligue 1 à l'orée des huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar et que 14 clubs de Ligue 1 étaient encore représentés, les représentants du RC Lens et du LOSC n'ont pas résisté aux trois premiers huitièmes de finale de la compétition.

Disposant encore chacun d'un élément au Mondial, les deux clubs nordistes ont vu les Etats-Unis et la Pologne perdre sur le même score (3-1) face aux Pays-Bas et à la France. Timothy Weah, le dernier Dogue en lice, et Przemyslaw Frankowski, l'international polonais des Sang et Or, vont donc rentrer dans l'Hexagone après s'être vu octroyer une semaine de congés.

Le LOSC et le RC Lens rejoignent l'OGC Nice, le FC Nantes, le FC Lorient, l'ESTAC et l'AJ Auxerre qui avaient perdu leurs représentants dès la phase de groupes.