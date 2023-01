RC Lens, LOSC - Mercato : 5 M€ pour cette recrue hivernale ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Comme révélé par Ouest-France vendredi matin, le RC Lens mais également le LOSC et le RC Strasbourg sont sur les rangs pour recruter la dernière pépite belge du SM Caen, Norman Bassette (18 ans). Un dossier qui s'annonce malgré tout assez onéreux pour un joueur de Ligue 2.

En effet, si l'on en croit le spécialiste belge du Mercato Sacha Tavolieri, le Stade Malherbe réclamerait dès aujourd'hui entre 4 et 5 M€ dès cet hiver. Si le RCSA et Charleroi sont encore à l'affût sur les derniers jours de ce Mercato d'hiver, Lens et Lille devraient quant à eux attendre l'été 2023 pour se manifester et ils ne le feront probablement pas à ce tarif.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, le natif d'Arlon n'a disputé que 46 minutes avec l'équipe fanion du club normand (6 matchs, 2 buts en National 2).