RC Lens, LOSC, PSG, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 5e journée de L1

C’est désormais une habitude prise par le Stade Rennais cette saison en L1 : faire partie de l’équipe type de L’Équipe. Ce lundi, la victoire convaincante des Rouge et Noir à Saint-Étienne (3-0) leur permet de placer deux joueurs dans ce onze prestigieux pour le compte de la 5e journée : Nayef Aguerd (buteur) et Eduardo Camavinga de retour à son niveau après deux prestations en demi-teinte.

En charnière, le stoppeur du Stade Rennais fait équipe avec José Fonte, impérial de bout en bout avec Sven Botman en ouverture du week-end devant le FC Nantes (2-0). Le match insipide entre les Girondins de Bordeaux et l’OGC Nice a surtout valu pour la brillante prestation de Toma Basic, qui Jean-Louis Gasset a peur de voir partir d’ici à la fin du mercato le 5 octobre. Le milieu bordelais est dans l’équipe type aux côtés de Camavinga et de... Neymar, placé et très bon en relayeur face au Stade de Reims (2-0).

Kakuta enchaîne au RC Lens

En attaque, le doublé de Mauro Icardi en Champagne lui permet de gagner sa place et lancer sa saison avec le PSG. Encore excellent à Nîmes dimanche avec le RC Lens (1-1), Gaël Kakuta n’avait pas attendu cette 5e journée pour lancer la sienne sur des bases très élevées. Avec 8 ballons récupérés et une passe décisive pour Ignatius Ganago, le Sang et Or est le meneur de cette équipe pour la deuxième semaine consécutive.