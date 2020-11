RC Lens : Medina repart en Argentine, une nouveauté pour le Stade de Reims à Bollaert ?

Facundo Medina représente peut-être le futur de l’Argentine. Pour la deuxième fois consécutive, le défenseur du RC Lens a été convoqué avec l’Albiceleste pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre le Paraguay (vendredi 13 novembre, 1h) et le Pérou (mercredi 18 novembre, 1h30). L’Argentine partage la tête des éliminatoires avec le Brésil grâce aux 6 points pris en 2 matches.

En attendant, le RC Lens doit préparer la réception du Stade de Reims dimanche à Bollaert (15h) après deux matches reportés contre le FC Nantes et l’OM. Du côté champenois, les joueurs porteront un maillot frappé du Bleuet de France, oeuvre caritative issue de la Première Guerre mondiale qui vient en aide aux familles des victimes de guerres et d'attentats. Au niveau de l’effectif, il ne sera pas au complet.

« Cela reste fragile. La première mi-temps face à Strasbourg était intéressante et on a vu que lorsque tout le monde est impliqué, la défense souffre moins et on peut développer notre jeu. Mais l'équipe a encore trop souffert par la suite et cela doit nous mettre en alerte. On n'en est pas encore sortis », a glissé David Guion.