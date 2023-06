RC Lens - Mercato : coup dur dans le dossier Habib Diarra

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le RC Lens s’active au mercato. Après Morgan Guilavogui, les dirigeants nordistes vont faire signer Stijn Spierings, en fin de contrat à Toulouse. Selon L’Équipe, le Néerlandais est attendu demain à Lens pour y passer sa visite médicale et signer un contrat de quatre ans. En revanche, le RC Lens devra attendre un peu plus pour enrôler Habib Diarra (19 ans). Comme évoqué hier, une première proposition importante a été envoyée à 10 millions d’euros auxquels doivent s’ajouter 2 M€ de bonus et un pourcentage à la revente. Dans son désir de vitesse, le RC Lens va se confronter dans les prochains jours à la probable arrivée à Strasbourg de nouveaux investisseurs américains, présents dans le capital de Chelsea.

Diarra n'est pas pressé pour son avenir

Les dirigeants alsaciens ne peuvent donc pas vendre un joueur considéré comme important sans l’approbation de ces nouveaux partenaires. Diarra, lui, n’a pas envoyé de signaux d’impatience ces derniers jours auprès de son club. À 19 ans, le milieu, sous contrat jusqu’en 2027, n’est pas un homme pressé et acceptera la discussion avec les nouveaux décideurs. D’autant plus que sa cote sur le marché est importante. Si le club artésien a été le premier club à dégainer une offre, des écuries allemandes, anglaises et italiennes ont aussi avancé.

Voici les unes du journal L'Équipe du jeudi 22 juin 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/aICqBtCiFi — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le RC Lens souhaite aller vite sur son recrutement estival. Après Morgan Guilavogui, les dirigeants nordistes vont faire signer Stijn Spierings mais devront attendre un peu plus pour enrôler Habib Diarra (RC Strasbourg, 19 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur