RC Lens – Mercato : De Préville (Girondins) en plan B de Crivelli ?

Fer de lance des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Préville (29 ans) pourrait être une option en attaque au RC Lens sur ce mercato. Manu Lonjon y croit.

Le RC Lens a du mal à poursuivre son recrutement estival. Malgré un premier acte très réussi, les Sang et Or n’arrivent pas à boucler deux dossiers qui leur tiennent à cœur : un milieu et un attaquant de pointe.

Le cas Azor Matusiwa n’avance pas de manière significative avec Groningue tandis que plusieurs buteurs semblent tourner les talons au RC Lens (Grbic, Muleka…). Les prochaines cibles, comme Enzo Crivelli, semblent aussi compliquées à finaliser. Reste l’option Nicolas de Préville (29 ans).

Manu Lonjon : « De Préville à Lens ? Il va falloir mettre des moyens. Il a un salaire confortable à Bordeaux » -> https://t.co/6kiQxoMnZD #Girondins #KingStreetOut pic.twitter.com/npLHpN9iNR — Girondins4ever (@Girondins4ever) July 30, 2020

Selon certaines indiscrétions, le nom de l’attaquant des Girondins de Bordeaux a été récemment relié au RC Lens. À tel point que Manu Lonjon a été interrogé sur le sujet dans son live Twitch de mercredi. Le spécialiste des transferts n’est pas spécialement confiant pour les Sang et Or dans ce dossier, mais il ne ferme pas non plus la porte à un transfert.

« De Préville à Lens ? Il va falloir mettre des moyens. Il a un salaire confortable à Bordeaux, a expliqué Lonjon dont les propos sont rapportés par le site Girondins4Ever. Il lui reste juste un an de contrat à De Préville, donc pourquoi pas. Au niveau du salaire, ça doit faire cher. Crivelli, c’est compliqué car il vient d’être champion de Turquie. En plus, il fait une bonne saison donc ça va être difficile de le rapatrier mais pourquoi pas. »

De Préville a inscrit 6 buts et distillé 4 passes décisives cette saison en L1. L’ancien attaquant du LOSC est évalué à 5,5 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.